Covid-19. Argentina com 8.225 novos casos

O recorde diário de infeções ocorre três dias depois de uma nova marcha no centro de Buenos Aires para reclamar o fim das medidas de confinamento, que os manifestantes consideram uma restrição à liberdade individual.O protesto aconteceu em 150 pontos do país, simbolicamente um por cada dia da quarentena, decretada em 20 de março, mas que foi sendo levantada ou aligeirada em algumas partes do país.As manifestações seguiram-se ao anúncio pelo governo da prolongação das restrições até 30 de agosto na zona metropolitana da capital, responsável por 90% dos casos.

Outro ponto dos protestos foi a residência particular da vice-presidente, Cristina Kirchner, a quem os manifestantes acusaram de promover uma reforma judiciária feita à medida com o único objetivo de escapar a uma condenação por corrupção.