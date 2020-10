Covid-19. Argentina regista 197 mortos e mais de 11 mil casos nas últimas 24 horas

De acordo com as autoridades, o país diagnosticou 790.818 pessoas e registou 20.795 óbitos desde o início da pandemia.



A província de Buenos Aires e a cidade de Buenos Aires deixaram de concentrar mais de 90% dos novos casos em maio para ter atualmente um peso próximo dos 50% devido ao forte crescimento das infeções em vários pontos do interior do país.



O Ministério da Saúde argentino informou ainda que 626.114 pessoas recuperaram da doença.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.