Covid-19. Argentina ultrapassa 25 mil mortos

Com 44 milhões de habitantes, a Argentina é o quinto país com mais infeções a nível mundial, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Rússia, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Em termos de óbitos, a Argentina está em 12.º lugar a nível mundial.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).