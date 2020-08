Covid-19. Argentina ultrapassa os 400 mil infetados

O país de 44 milhões de habitantes contabilizou também 82 mortos no espaço de 24 horas, elevando o total de óbitos para 8.353.O presidente argentino, Alberto Fernandez, expressou preocupação com o rápido aumento do número de casos em algumas regiões do país, nomeadamente na província de Jujuy (norte), onde "o sistema de saúde está no fim", disse.

Milhares de argentinos, apoiados pela oposição, manifestaram-se na última semana em Buenos Aires e nas principais cidades do país contra o confinamento imposto pelo governo, manifestações criticadas por epidemiologistas enquanto o país regista um forte aumento de infeções e mortes.