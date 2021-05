Covid-19. Argentina volta a confinar para conter a segunda vaga

A medida vai estender-se de 22 a 30 de maio, inclusive. "Depois desses nove dias, serão retomadas as atividades como hoje (quinta-feira) estão vigentes (com recolher obrigatório entre as 20h00 e a 6h00). No fim de semana dos dias 5 e 6 de junho, voltarão as restrições", anunciou Alberto Fernández, a partir da residência presidencial, na rede nacional de rádio e televisão.



Durante o anúncio, o presidente evitou usar as palavras "confinamento" ou "quarentena", ciente do trauma na sociedade argentina que, durante 2020, viveu 233 dias naquela que foi denominada como a quarentena mais prolongada do mundo.



"Sou consciente de que essas restrições geram dificuldades", admitiu Alberto Fernández, advertindo que "a Argentina está a viver o pior momento desde que começou a pandemia".



"Estamos com a maior quantidade de casos e de falecidos. O problema é gravíssimo na Argentina. Estamos em recorde de contágios e falecimentos. O problema não se limita a determinada parte do território. É muito grave e evidente em todo o país", alertou.



A Argentina tornou-se o país com mais mortes diárias por cada milhão de habitantes, de acordo com os dados do portal "Our World In Data", da Universidade de Oxford. São 16,46 mortes por milhão de habitantes enquanto o Brasil, por exemplo, tem 11,82 mortes por milhão.



Na terça-feira, o país teve 745 mortes, proporcionalmente, apenas atrás de Índia, Brasil e Estados Unidos. Em número de contágios, mesmo sendo um dos países que menos testa, a Argentina ficou atrás apenas de Índia e Brasil.



A partir de sábado serão suspensas todas as atividades sociais, económicas, educativas, religiosas e desportivas. Só funcionarão os comércios essenciais e as entregas ao domicílio.



"Este esforço coletivo vai ajudar-nos a atravessar esses meses de frio, reduzindo os contágios e falecimentos", explicou Fernández, indicando o risco de colapso do sistema de saúde.



Na média nacional, 72,6% dos leitos de cuidados intensivos estão ocupados. Na região metropolitana de Buenos Aires, a média sobe para 76,4%. Porém, em alguns distritos, o colapso já é uma realidade.



"Há cidades e províncias que têm hoje o seu sistema de saúde no limite, com hospitais públicos e clínicas privadas à beira de não poder dar uma resposta", admitiu o Presidente, lançando um apelo para as pessoas cumprirem com as medidas.



"Vou insistir: é decisivo que as autoridades locais apliquem estritamente as normas. Não há espaço para especulações e não há tempo para dúvidas. Quanto à população, peço-lhes que tomem consciência da gravidade do momento", pediu.