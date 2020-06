Covid-19. Arquiteto da estratégia sueca admite: "Podíamos ter feito melhor"

Questionado sobre o número de mortes na Suécia, Anders Tegnell, epidemiologista-chefe da Agência de Saúde Pública, admite que houve demasiados óbitos no país e que a estratégia adotada pode não ter sido a melhor.







, admitiu o responsável em entrevista a uma rádio sueca.





Anders Tegnell refere, no entanto, que teria sido difícil saber que medidas adotadas noutros países poderiam ter sido mais eficazes na Suécia e que o confinamento completo não teria sido a solução: “Talvez possamos descobrir, agora que as restrições começaram a ser levantadas, uma de cada vez. Talvez agora tenhamos mais informações sobre o que podíamos ter feito, em conjunto com o que fizemos, sem adotar um bloqueio total”.





“Outros países começaram a implementar várias medidas ao mesmo tempo. O problema é que, assim, não sabemos qual das medidas tomadas foi realmente eficaz”, acrescentou.







A Suécia é um dos países do mundo onde o número de mortes por Covid-19 per capita é mais elevado onde nenhuma nação quer estar, à frente de países como o Reino Unido, Brasil, Espanha e Estados Unidos.

As declarações surgem numa altura em que o primeiro-ministro sueco anunciou que o Governo iria iniciar uma investigação sobre a estratégia adotada durante a pandemia. Ao contrário do que fizeram outros países europeus, a Suécia convidou os cidadãos a evitarem voluntariamente os contactos sociais. O país baniu aglomerados até 50 pessoas e pediu aos idosos e pessoas doentes que evitassem sair de casa, mas os ginásios, escolas, bares e restaurantes continuaram abertos.





A resposta sueca à pandemia recolheu alguns elogios, uma vez que não paralisou por completo a economia, mas revelou-se nas últimas semanas menos eficaz perante a evolução epidemiológica naquele país. E se na fase inicial de disseminação da Covid-19 houve consenso político numa maior flexibilização de medidas, agora a maioria dos partidos quer estudar o que correu mal.





Com medidas muito mais relaxadas que as adotadas pelos vizinhos, a Dinamarca e a Noruega anunciaram na semana passada a reabertura das respetivas fronteiras entre os países nórdicos, mas excluíram a Suécia. Neste país registaram-se 449 mortes por Covid-19 por cada milhão de habitantes, um número muito mais elevado do que na Noruega (45), Dinamarca (100) ou Finlândia (58).





O número de mortos na Suécia ultrapassa nesta altura os 4.400 e há mais de 38 mil casos confirmados no país.