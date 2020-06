Covid-19. Atingido novo recorde diário mundial com 183 mil novos casos

De acordo com o relatório diário da OMS,O continente americano foi onde se detetaram mais casos diários (mais de 116 mil), seguido do sudeste asiático (mais de 20 mil).A nível de óbitos, 4.743 pessoas em todo o mundo morreram por infeção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. O maior aumento diário foi registado igualmente no continente americano, com mais de três mil óbitos.Nas últimas 24 horas, o país registou mais 304 mortes e 21 mil novos casos de infeção, elevando o total para mais de 2,2 milhões de casos confirmados.O número de novas infeções diárias diminuiu ligeiramente nas últimas 24 horas, depois de três dias consecutivos com mais de 30.000 novos casos.No domingo, o presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu que pediu que se fizessem menos testes à Covid-19 nos EUA para que não se registassem tantos casos no país . A Casa Branco rapidamente veio justificar as afirmações de Trump, garantindo que o presidente norte-americano falou “em tom de brincadeira”.

México e Brasil ultrapassam barreiras

, com um aumento diário do número de óbitos em 641.

Nas últimas 24 horas, o país registou ainda 17.459 novos casos, perfazendo um total de 1.085.038 infetados.

O Estado brasileiro de São Paulo, que lidera em número de casos e mortes provocadas pela Covid-19, registou um total de 219.185 infeções e 12.588 óbitos. Já no Rio de Janeiro, o segundo Estado brasileiro com mais casos da doença, registaram-se 96.133 infeções e 8.875 óbitos.Por sua vez, no México também foram ultrapassadas barreiras., depois de as autoridades anunciarem mais de cinco mil contágios e mais de mil óbitos nas últimas 24 horas.

Estes dados estão próximos dos recordes diários: 5.662 novos casos na quinta-feira e 1.092 mortos em 3 de junho.





Com esses números, o México sobe para o 14.º lugar no mundo com mais casos de Covid-19, consolidando-se ainda como o 7.º com mais mortes registadas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Europa com 31% dos casos mundiais e 43% dos óbitos

De acordo com os dados da OMS, a Europa foi a quarta região com um maior aumento diário: foram registados mais de 17 mil novos casos de infeção e 442 óbitos.. A nível de óbitos, a Europa detém 43 por cento das mortes mundiais.Segundo Hans Henri P. Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, o número de novos casos está agora estabilizado entre 17 mil e 20 mil casos diários em toda a região europeia.No entanto, durante o mês passado,Kluge sublinha, por isso, que “a Covid-19 ainda está numa fase muito ativa em muitos países” e alerta para o aumento do número de casos durante o desconfinamento.“Precisamos de permanecer cuidadosos e levantar as restrições com cuidado”, alertou o diretor regional da OMS. “Repito: o risco continua alto em todos os países”, conclui Kluge em comunicado.