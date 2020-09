Covid-19. Aumento de casos em Espanha ameaça capacidade de testagem e controlo da pandemia

Desde que saiu do estado de emergência, Espanha aumentou o número diário de testes de diagnóstico. Mas com o início da segunda vaga e um novo crescimento de casos de covid-19, a capacidade de rastreamento começou a não ser suficiente e alguns resultados demoram mais a chegar.







Desde há três semanas que os problemas com atrasos na obtenção dos resultados do PCR aumentaram. Os maiores atrasos aconteceram na Comunidade de Madrid e Castela e Leão, mas a Comunidade de Valência, Aragão, Murcia e Galiza também tiveram problemas por falta de profissionais de saúde e de reagentes para realizar os testes.







Na Comunidade de Madrid chegou a ter "até 10 dias de atraso na comunicação dos resultados do PCR, mas também em Aragão, Catalunha, La Rioja, Andaluzia e Castela e Leão", confirmou Juan Carlos Rodríguez, presidente da Associação Espanhola de Técnicos de Laboratório (Aetel), ao El País. confirmou Juan Carlos Rodríguez, presidente da Associação Espanhola de Técnicos de Laboratório (Aetel), ao





"O stock de reagentes está no fim e há falta de pessoal técnico de laboratório. Tal como acontece com os rastreadores, não foram contratados suficiente técnicos. Em muitos hospitais dobram de turno para lidar com isto", disse ainda.







Em Espanha, na semana de 28 de agosto a 3 de setembro, foram realizados 626.262 testes de PCR, dos quais 59.703 foram positivos, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas, de acordo com o Centro Europeu de Controle de Doenças (ECDC), em Espanha a percentagem de testes realizados está abaixo de outros países com menos casos de covid-19.







Para Juan Carlos Rodrigues, o problema é a "terrível desorganização" dos serviços de saúde.







"Nos hospitais já há máscaras e EPIs há dois meses, mas acontece que não vamos conseguir fazer testes suficientes porque se esqueceram de comprar os materiais e não contrataram o suficiente. Parece que os laboratórios não existem, mas os técnicos são necessários e trabalham com o vírus".





Estes atrasos nos resultados de PCR são "preocupantes", segundo Andrea Burón, vice-presidente da Sociedade Espanhola de Saúde Pública (Sespas).



"Uma pessoa com sintomas deve fazer uma quarentena rigorosa até receber o resultado. Mas com o atraso, a possibilidade de incumprimento da quarentena aumentam", explicou ao jornal espanhol.



Mas "o pior", diz, é o que acontece com os contactos dos casos suspeitos, uma vez que até que se saiba o diagnóstico estes não precisam de ser testados e nem de estar em quarentena, potenciando possíveis contaminações nesse período de esper, o que "limita a capacidade cortar as correntes de transmissão".





Contudo, o problema maior em Espanha é a taxa de positividade que está acima dos 9,5 por cento. Isto é, a percentagem de resultados positivos sobre o total de testes realizados aumentou, o que significa que a situação epidemiológica ainda não está controlada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para se considerar uma pandemia controlada essa percentagem deve estar abaixo dos cinco por cento.





Os especialistas consideram que embora este valor não seja constante, seria necessário realizar mais testes para conseguir diminuir esta percentagem e controlar os contágios. E, embora as autoridades justifiquem o aumento de casos com o aumento de testes, o número de casos está, na realidade, a aumentar muito mais rápido do que o número de testes realizados.





A capacidade de testagem em Espanha triplicou desde junho e, nessa altura, após o fim do estado de emergência, apenas 1,1 por cento desses testes deram resultado positivo à covid-19. Agora, com o triplo do número de exames realizados por semana, não foram detetados três vezes mais casos, mas os positivos multiplicaram-se por 30, alcançando quase 60 mil infeções só na semana de 28 de agosto a 3 de setembro.