Covid-19. Austrália, Canadá e Catar com regras para quem chega da China

Foto: Florence Lo - Reuters

A Austrália, Canadá e Catar são os mais recentes países a exigir testes negativos à Covid-19 aos passageiros que chegam da China. O número de novas infeções no país disparou e está associado ao fim da política de "Covid zero" que terminou no dia 7 de dezembro.