Covid-19. Autoridades francesas investigam presença de ministros em festas clandestinas

França é dos países europeus que têm sido mais afetados pela pandemia e, na semana passada, anunciou um novo confinamento perante o aumento de casos e a terceira vaga da Covid-19 que está a assolar o território. Mas uma reportagem do canal francês M6 veio alvoroçar os franceses e as redes sociais, ao revelar que as restrições são só para alguns, ou que, pelo menos, não são cumpridas por todos.







Champanhe, caviar e pessoas sem máscara: foi o que revelou o canal M6 numa reportagem sobre os vários "restaurantes clandestinos" sofisticados que continuam a atender a elite parisiense, violando as restrições para conter a pandemia impostas em todo o país.



O mais polémico foi a reportagem, através de uma câmara escondida, mostrar um organizador de jantares e festas clandestinas a admitir que membros do Governo francês estavam entre os participantes, embora não os tivesse identificado.



As imagens transmitidas pela estação de televisão mostravam um restaurante caro, com menús entre os 160 e os 490 euros, a funcionar normalmente sem qualquer consideração pelas regras de segurança devido à Covid-19 - sem máscaras (que são supostamente proibidas nas instalações), sem distanciamento social e sem restrições no número de convidados.





Num outro restaurante, onde supostamente cada refeição anda pelos 220 euros, os convidados aparecem bem vestidos, a dar beijos nas bochechas quando se cumprimentam e a caminharem num tapete vermelho.





"Depois de passar pela porta, não há Covid. Queremos que as pessoas se sintam à vontade. Este é um clube privado. Queremos que as pessoas se sintam em casa", afirmou um dos entrevistados, que enfatiza que a máscara não é obrigatória.







"Ainda somos uma democracia, fazemos o que queremos", acrescentou.







Um outro entrevistado, alegadamente um dos organizadores destes jantares privados, declarou de forma anónima no vídeo que tinha já jantado em "dois ou três restaurantes esta semana" e viu ministros do Governo a fazerem o mesmo. Mas, posteriormente identificado como Pierre-Jean Chalençon, dono do restaurante Palais Vivienne - que fica no centro de Paris e parece ser o local filmado pelo M6 -, o empresário veio afirmar que estava apenas a brincar quando fez tais afirmações e disse ter "um sentido de humor peculiar", acrescentando que nunca viu nenhum membro do executivo em algum evento clandestino.





Num comunicado dirigido à agência noticiosa AFP pelo seu advogado, o organizador reconheceu implicitamente ser a fonte de informação, mas alegou que se socorreu do "humor" e do "sentido do absurdo" quando afirmou que ministros participavam nesses jantares e festas.



Mas, num vídeo divulgado em fevereiro, Pierre-Jean Chalençon já admitia que organizava almoços e jantares em sua casa com o 'chef' Christophe Leroy.



O porta-voz do Governo francês, Gabriel Attal, evocado no vídeo como um dos próximos participantes de um desses jantares, revelou-se surpreendido com o vídeo, divulgado na rede social Twitter, e negou a presença de qualquer membro do Governo nessas refeições. Falando por todos os ministros, o titular da pasta da Economia, Bruno Le Maire, defendeu que "todos os ministros, sem exceção, respeitam as regras".







A reportagem tem provocado, desde a sua emissão, bastante indignação por parte da população que continua a viver sob as restrições apertadas que o Governo impôs.





Entretanto, vários membros do Governo de Emmanuel Macron negaram estar envolvidos ou saber de colegas que participassem nestes eventos. Mas o ministro do Interior, Gerald Darmanin, exigiu que as alegações fossem investigadas.





O Governo francês também já prometeu que não haverá impunidade caso se confirme a presença de ministros em festas e jantares clandestinos, tal como foi noticiado num programa de televisão.



Polícia francesa investiga jantares clandestinos





Esta segunda-feira, a polícia francesa anunciou que abriu uma investigação à alegada participação de ministros em festas e jantares ilegais realizadas em locais exclusivos de Paris e sem respeitar as normas de segurança devido à covid-19.



Em poucas horas, depois de transmitida a reportagem, o hashtag #OnVeutLesNoms (#Queremososnomes) tornou-se a tendência no Twitter, com mais de 16 mil mensagens de internautas a perguntarem quem são os ministros e a pedir a sua demissão.



"Pedi ao responsável da Polícia de Paris para comprovar a veracidade dos fatos para que, se forem verdadeiros, persiga os organizadores e participantes desses jantares clandestinos", disse o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, no Twitter.





"Não existem dois tipos de cidadãos - aqueles que têm direito a festas e os que não têm", disse ainda.





Posteriormente, a Polícia respondeu com uma outra mensagem em que informava que uma investigação tinha sido aberta.



A vice-ministra da Cidadania, Marlène Schiappa, já afirmou que se for constatado que algum membro do Executivo participou nestas festas ilegais, não existirá qualquer privilégio.



"Se ministros ou deputados infringiram as regras, é necessário que haja multas e que sejam sancionados como qualquer outro cidadão", frisou na rádio Europe 1, acrescentando também no Twitter que a renúncia é dada como certa caso se confirmem as acusações.





Contudo, ativistas anticapitalistas e críticos do presidente Emmanuel Macron não estão convencidos de que a investigação vá ser conclusiva e estão a planear um protesto na terça-feira - anunciado nas redes sociais sob o banner "Vamos comer os ricos" - num dos supostos locais secretos.



Recorde-se que os restaurantes franceses estão fechados desde outubro para tentar travar a disseminação do coronavírus, e o país acabou de entrar num novo confinamento para diminuir a pressão dos hospitais franceses.



"Estou a ficar cansada disso. Não adianta ir trabalhar", disse a enfermeira Michele Feret à Associated Press. "Deixe-os ir a restaurantes”, disse ainda, acrescentando que ninguém, incluindo os ministros, "tem proteção especial" contra o vírus.