Covid-19. Autoridades guineenses suspendem funcionamento de bares e discotecas

A medida foi anunciada no domingo ao final do dia pela secretaria de Estado do Turismo e Artesanato, que hoje vai realizar visitas técnicas a restaurantes, cafés e quiosques para "constatar as suas condições de funcionamento com vista a tomar futuras decisões de precaução".

As autoridades vão também analisar a continuidade do funcionamento das barracas de ruas, pequenos locais onde se pode comer, em Bissau.

Na semana passada, as autoridades já tinham mandado suspender atividades com aglomeração de pessoas, incluindo concertos e algumas cerimónias religiosas e tradicionais.

A Guiné-Bissau não tem, até ao momento, registo de qualquer caso da Covid-19, mas os países fronteiros como o Senegal e a Guiné-Conacri já têm infeções confirmadas.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.