Covid-19. Autoridades italianas fazem balanço da situação esta sexta-feira

Em Itália, as autoridades de saúde vão fazer ainda esta sexta-feira de manhã um balanço sobre a situação do novo coronavírus no país. A propagação da doença está a provocar também danos psicológicos entre os italianos, como conta a enviada especial da RTP, Rosário Salgueiro.