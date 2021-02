Covid-19. Autoridades timorenses detetam novo caso na zona da fronteira

O coordenador da força-tarefa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, disse aos jornalistas que se trata de um funcionário de 42 anos residente da aldeia de Onu-Laran, de apenas 373 habitantes, localizada no suco [divisão administrativa local] de Maudemo, posto administrativo de Tilomar.

O homem terá tido contacto entre 11 e 13 de fevereiro com o paciente inicial do `cluster` da aldeia de Clau Halec, suco de Belulik Leten e posto administrativo de Fatumean, zona onde já foram confirmados sete casos, disse.

"A equipa conjunta de vigilância continuou a fazer o rastreio na zona e a recolher amostras de pessoas que tinham tido contacto com o caso primário do `cluster`. Foi confirmado que tinha havido contactos com pessoas no posto de Tilomar", referiu.

"Foram recolhidas amostras e encontrado este novo caso, um homem que trabalha como extensionista agrícola", disse.

Um extensionista é um funcionário público do setor da agricultura que nos postos administrativo apoia as iniciativas de extensão agrícola, tendo o contacto ocorrido na aldeia de Clau Halec.

O homem disse que teve contactos com colegas de trabalho e superiores hierárquicos do serviço municipal de agricultura em Covalima, e ainda habitantes das zonas de Tilomar e Fatumean, pelo que já estão a ser feitos novos rastreios de contactos.

"Este novo caso indica que a transmissão local de Clauc Halec se espalhou para Onu-Laran e que há a possibilidade de que se tenha espalhado para Suai Vila ou outras zonas do município de Covalima", referiu.

Rui Araújo disse à Lusa que houve "dezenas de potenciais contactos".

Depois da descoberta do novo caso positivo, quatro equipas conjuntas de vigilância, do laboratório timorense e das autoridades administrativas, da unidade territorial do CIGC em Covalima, iniciaram já o processo de identificação e testagem dos contactos.

"Apelamos à população na zona para que não entre em pânico. Têm que dar tempo à equipa de saúde para identificar e testas os contactos", salientou.

Rui Araújo desmentiu igualmente notícias que têm circulado nos últimos dias sobre supostos casos positivos na vila de Liquiçá, a oeste da capital, e em Díli, reiterando que a população deve "seguir apenas a informação oficial da Sala de Situação".

Com o novo caso detetado hoje, há em Timor-Leste 22 casos ativos da covid-19.

