Covid-19. Belenenses SAD testa negativo para o Sporting

Com dois testes realizados na quarta-feira, a 48 horas do encontro, e na quinta-feira, a 24 horas, de acordo com as orientações da Liga de clubes e da Direção-Geral da Saúde (DGS), o conjunto treinado por Petit volta a não ter "baixas" motivadas pela pandemia de covid-19.No jogo que encerra a 28.ª jornada e se realiza esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 19h15, à porta fechada, o Belenenses SAD, 14.º classificado, com 30 pontos, a seis da "linha de água", vai procurar distanciar-se dos lugares de despromoção na receção ao Sporting, que foi provisoriamente ultrapassado pelo Sporting de Braga e é quarto, com 49 pontos.

A partida terá arbitragem de Hélder Malheiro.