Covid-19. Bélgica em confinamento parcial e cidades estão desertas

A população da Bélgica está, desde quarta-feira, em confinamento parcial. Todas as lojas de bens não essenciais foram fechadas e a circulação de pessoas é limitada. É possível, por exemplo, praticar desporto, mas as cidades estão desertas. A reportagem é do correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.