Covid-19. Berlim e Madrid acertam o passo para o Conselho Europeu

Esta quinta-feira são expetáveis novos “braços de ferro” em torno dos planos para a recuperação da economia europeia na fase pós-pandemia, e uma vez mais a Holanda a ser o rosto da oposição às medidas de solidariedade reclamadas pelos países do sul da Europa, designadamente a proposta de emissão de dívida conjunta.O presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, enviou uma carta aos restantes líderes a afirmar que “é fundamental que discutamos abertamente entre nós e que avancemos urgentemente para que se façam progressos”.O acordo, para uma injeção sem precedentes de recursos económicos, aponta no sentido de uma expansão histórica do Orçamento da União Europeia.Espanha propõe a criação de um fundo de pelo menos 1,5 biliões de euros, financiado por dívida europeia perpétua, para ser usada na reocupação da economia.Verbas que, para a ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha, deveria chegar aos Estados através de transferências diretas e não através de empréstimos para evitar o aumento do rácio da dívida pública dos países.Segundo o jornal El País Merkel afirmou na segunda-feira que está disponível para uma “fórmula de solidariedade”, além do acordo do Eurogrupo.Berlim reconhece que a rede de emergência (baseada em eventuais empréstimos da Comissão Europeia, do Mecanismo de Estabilidade Europeu e garantias gerenciadas pelo Banco Europeu de Investimento) não é suficiente para combater o impacto da pandemia na economia.Espanha, que com Portugal, Itália e França começou por apelar ao Conselho Europeu à emissão de dívida europeia, propõe agora um fundo de 1,5 biliões de euros, assente no orçamento comunitário.A proposta de Madrid visa conciliar os pedidos de França, que avançou com a proposta de criação de um fundo de resgate temporário (com uma duração limitada a cincou ou dez anos), de pelo menos 400 mil milhões de euros.No entanto,Se por um lado, a Espanha quer que o fundo de recuperação seja usado para subsídios não reembolsáveis.A Alemanha, que não apresentou uma posição clara, parece inclinar-se para a concessão de empréstimos reembolsáveis. Uma ideia que pode sobrecarregar os países mais afetados pela pandemia de Covid-19 com uma dívida pública mais difícil de administrar.“Não aceitarei um acordo mínimo: ou ganhamos todos, ou perdemos todos”, afirmou Conte no Senado italiano.A Itália tem insistido numa mutualização da dívida a nível europeu para ajudar os países-membros a fazerem face às consequências económicas e sociais da quase paralisação das economias imposta pela necessidade de travar a propagação do coronavírus, mas a ideia é recusada por alguns países do norte da Europa.A ideia de Conte é partilhada pela ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha, Arancha González Laya, que em entrevista à Euronews afirmou que: "Neste Conselho Europeu, ou se afundam todos ou flutuam todos. Espanha quer flutuar e por isso colocou em cima da mesa uma proposta responsável, que se baseia no mecanismo existente, e ambiciosa porque haverá pela frente uma enorme recuperação”.





Já o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, defende os Estado-membros devem restringir ao máximo possível a intervenção europeia.

Segundo o jornal espanhol, a pressão de Angela Merkel pode levar a que Mark Rutte aceite um compromisso.