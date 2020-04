Covid-19. Bolsonaro critica ministro da saúde por apoiar isolamento social

“O Mandetta quer muito fazer valer a verdade dele. Pode ser que ele esteja certo, mas está-lhe a faltar humildade”, disse Jair Bolsonaro depois de ser questionado sobre o facto de o ministro da Saúde ter apoiado publicamente o isolamento social, contra o que defende o presidente.



Confrontado com a hipótese de demitir Mandetta, Bolsonaro considerou que este não era o momento, devido ao problema que a área da saúde enfrenta em relação ao coronavírus, mas frisou que qualquer um dos seus ministros pode ser afastado.



“Eu não pretendo demiti-lo no meio da ‘guerra’. Em algum momento, ele extrapolou. Respeitei todos os ministros, e a ele também. Espero que ele dê conta do recado. Tenho falado com ele. Ele está numa situação meio… Se ele se sair bem, não há problema. Mas nenhum ministro meu é intocável. Ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República”, frisou Bolsonaro.



O desentendimento entre Mandetta e Bolsonaro tem-se intensificado nos últimos dias, com o ministro da Saúde a reforçar, diariamente, a importância do isolamento social para travar a disseminação do vírus, enquanto que o presidente defende o contrário, chegando a sair para as ruas e misturando-se com a população.