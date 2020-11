Covid-19. Bolsonaro recua e admite comprar vacina Coronavac

", disse Bolsonaro, na sua transmissão semanal na rede social Facebook.A declaração do chefe de Estado representa um recuo no posicionamento que vem adotando desde outubro, ocasião em que frisou que não compraria a "vacina chinesa", obrigando o Ministério da Saúde a recuar na intenção de compra de 46 milhões de doses do imunizante.Apesar de ainda se encontrar na terceira fase de testes, a vacina já está a ser alvo de uma forte disputa política no Brasil.A Coronavac está a ser testada no país sul-americano através de uma parceria entre a farmacêutica chinesa Sinovac e as autoridades do estado de São Paulo, cujo governador, João Doria, se tornou um dos adversários mais ferrenhos de Bolsonaro no campo conservador.





Avanços e recuos





Na terça-feira, Bolsonaro adensou ainda mais a polémica em torno da vacina, ao declarar "vitória" após a suspensão dos testes da Coronavac, depois da morte de um voluntário.Contudo, na manhã de quarta-feira, a Avisa autorizou a retoma dos testes no Brasil, após as autoridades terem concluído que o óbito não estava relacionado com a vacina.Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o voluntário, de 33 anos, morreu devido a intoxicação aguda por sedativos, analgésicos e álcool.", disse ainda Bolsonaro, na sua transmissão no Facebook, nesta quinta-feira.O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (mais de 5,7 milhões de casos e 164.281 óbitos), depois dos Estados Unidos.