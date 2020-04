Covid-19. Boris Johnson acredita que britânicos estão a conseguir conter a propagação

O primeiro-ministro britânico está confiante na preocupação dos súbditos de Sua Majestade, no Reino Unido, e diz que estão a conseguir conter a propagação do novo coronavírus. Boris Johnson diz mesmo que o pico de casos no país já terá sido ultrapassado.