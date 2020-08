Covid-19. Brasil chega aos 120 mil mortos após somar 758 óbitos em 24 horas

Segundo a tutela da Saúde, a taxa de letalidade da doença no país está em 3,1%, quando a taxa de incidência é de 57,2 óbitos e de 1.830,2 casos por cada 100 mil habitantes.O Brasil transpôs também a barreira dos três milhões de pacientes recuperados da covid-19 (3.006.812), sendo o segundo país do mundo com o maior número de pessoas que superaram a doença, apenas atrás dos Estados Unidos da América.No total, 719.079 infetados estão sob acompanhamento médico no país.São Paulo (sudeste), o estado brasileiro mais rico e populoso, com cerca de 46 milhões de habitantes, é o foco da pandemia no país, com 801.422 casos de infeção e 29.944 vítimas mortais, sendo seguido pela Bahia (nordeste), que regista oficialmente 254.790 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e 5.302 óbitos, e pelo Rio de Janeiro (sudeste), que tem hoje 222.957 infetados e 16.016 mortes.





Presidente incauto







O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, causou no último sábado uma aglomeração no estado de Minas Gerais, ao participar na inauguração de uma central de energia fotovoltaica, num complexo hoteleiro.Sem usar máscara na chegada ao local, Bolsonaro, que é um dos chefes de Estado mais céticos no mundo em relação à gravidade da pandemia, caminhou entre uma multidão, cumprimentando e tirando fotografias com os seus apoiantes.