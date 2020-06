Covid-19. Brasil com 35.026 óbitos após quarto dia consecutivo com mais de mil mortos

Em relação ao número de casos confirmados, o Brasil contabilizou 30.830 infetados nas últimas 24 horas, num total de 645.771 pessoas diagnosticadas com a covid-19 desde o início da pandemia.



O país sul-americano, que tem uma população estimada em 210 milhões de habitantes, registou a recuperação de 11.977 pacientes infetados nas últimas 24 horas, totalizando 266.940 pessoas recuperadas da infeção pelo novo coronavírus.



São Paulo, foco da covid-19, foi o estado mais afetado na sexta-feira, dia em que registou 5.365 casos e 282 mortos. A segunda unidade federal a contabilizar o maior número de óbitos nas últimas 24 horas foi o Rio de Janeiro, com 146 vítimas mortais e 2.134 infetados.



O Brasil é o terceiro país do mundo com mais mortes pela covid-19, e o segundo com o maio número de casos confirmados.