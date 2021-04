Covid-19. Brasil com mais 1803 mortes e 37.017 casos

O número de novos casos e de mortes registados domingo é o mais baixo da última semana. Mas os responsáveis da saúde reiteraram, tal como já tinham dito em relação à diminuição verificada no sábado, que estes são normalmente mais baixos aos fins de semana, devido a uma redução de pessoas de serviço no registo de dados.No sábado tinham sido anunciados 71.832 novos casos de infeção e 2.616 mortes por covid-19.

Processo de vacinação lento

O Brasil, com os seus mais de 210 milhões de habitantes, está a atravessar a pior fase da pandemia desde que o coronavírus chegou ao país, há pouco mais de um ano, e continua a ser a segunda nação do mundo com o maior número de mortes e infeções por Covid-19.



Além do agravamento da crise pandémica, o processo de vacinação no Brasil está a ser lento, devido à falta de doses disponíveis.Segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas mais de 47 milhões de doses em todo o país, das quais cerca de 25,3 milhões foram já administradas.Desse total, cerca de 19,8 milhões de pessoas - 9,4% da população do país - receberam a primeira dose e outros 5,5 milhões - 2,6% da população total - já receberam a segunda dose.A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou, porém, num boletim divulgado na sexta-feira, para um cenário crítico e para o agravamento na saturação do sistema de saúde dos estados do Sul e Centro-Oeste do país nas próximas semanas.