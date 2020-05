Covid-19. Brasil com mais de 15 mil mortos e com 233.142 casos confirmados

O Ministério da Saúde indicou ainda que está a ser investigada a eventual relação de 2.304 óbitos com a doença provocada pelo novo coronavírus.No total, o país sul-americano já registou a recuperação de 89.672 pacientes de covid-19, sendo que 127.837 continuam sob acompanhamento.O aumento no número de mortes no Brasil foi de 5,5%, passando de 14.817 na sexta-feira para 15.633 no sábado. Face ao número de infetados, o crescimento foi de 6,8%, passando de 218.223 para 233.142 casos confirmados de infeção.





São Paulo o estado mais afetado







São Paulo, epicentro da doença no país, contabiliza oficialmente 61.183 pessoas diagnosticadas com covid-19 e 4.688 mortes, seguido pelo Ceará, que conta com 23.795 casos confirmados e 1.614 óbitos.O Rio de Janeiro, terceiro estado com maior número de casos confirmados, tem 21.601 casos de infeção e 2.614 vítimas mortais.Apenas duas das 27 unidades federativas do Brasil ainda não ultrapassaram os mil casos da covid-19: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Após o oncologista Nelson Teich ter pedido a demissão na sexta-feira do cargo de ministro da Saúde, o governo liderado pelo presidente Jair Bolsonaro anunciou, no sábado, que o secretário executivo da pasta, general Eduardo Pazuello, assumirá interinamente o comando do ministério.