Covid-19. Brasil com mais de mil mortos em 24 horas

No total, o país sul-americano já ultrapassou a barreira das 25 mil mortes devido à Covid-19, registando 25.598 vítimas mortais e 411.821 casos de infeção desde o início da pandemia no país.



Em relação aos pacientes recuperados, o número chega aos 166.647, sendo que 219.576 continuam sob acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.



O epicentro da doença no país é o Estado de São Paulo, que concentra 6.712 óbitos e 89.483 pessoas diagnosticadas com covid-19. Segue-se o Rio de Janeiro, que tem oficialmente 4.605 mortos e 42.398 casos confirmados