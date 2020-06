Covid-19 Brasil. OMS pede transparência na divulgação dos números

A Organização Mundial de Saúde pede ao governo brasileiro transparência na comunicação e divulgação dos números da pandemia no Brasil. O ministério da saúde do governo de Bolsonaro reduziu o tipo de dados que anuncia, o que relançou a polémica e as suspeitas de censura, para que não seja conhecida a verdadeira dimensão do problema no país.