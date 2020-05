Covid-19. Brasil regista 296 mortos e 6.633 infetados em 24 horas

O Ministério da Saúde confirmou 296 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e o total de óbitos em decorrência do novo coronavírus no Brasil chegou a 7.321 nesta segunda-feira. O número foi corrigido após a divulgação de menos mortes e contaminações.O aumento no número de mortes no Brasil foi de 4%, passando de 7.025 no domingo para 7.321 na segunda-feira. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 7%, passando de 101.147 para 107.780 casos confirmados.De acordo com a tutela, a taxa de letalidade da doença no país está agora em 6,8%, estando ainda a ser investigada uma eventual ligação com a covid-19 em 1.427 mortes.O ministério brasileiro deu ainda conta da recuperação de 45.815 doentes, sendo que 54.644 continuam sob observação médica.





São Paulo o mais flagelado







São Paulo, centro da covid-19 no país, totaliza oficialmente 2.654 mortos e 32.187 infetados.Seguem-se Rio de Janeiro, com 1.065 óbitos e 11.721 infetados, Ceará, com 712 mortos e 11.040 infetados, Pernambuco, 691 vítimas mortais e 8.863 casos, e Amazonas, com 584 mortes e 7.242 pessoas diagnosticadas com covid-19.O sudeste brasileiro, que engloba São Paulo e Rio de Janeiro, é a região mais afetada do país, com 49.481 casos da doença. No lado oposto está o centro-oeste, que concentra 3.247 casos de infeção pelo novo coronavírus.Apesar de muitos municípios do país não registarem casos, a covid-19 está presente em todos os Estados do país.