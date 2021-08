Covid-19. Brasil regista 411 mortes e mais de 12 mil novos casos em 24 horas

No total, o mais populoso país sul-americano já registou 563.562 mortes e 20.177.757 casos positivos de coronavírus desde que a pandemia chegou ao país, em fevereiro do ano passado.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 140.809 óbitos e 4.119.265 notificações de casos da doença.

Em relação às mortes, no segundo lugar surge o Rio de Janeiro (59.990), seguido por Minas Gerais (51.343), Paraná (35.928) e Rio Grande do Sul (33.588).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (1.998.878), seguido pelo Paraná (1.403.372), Rio Grande do Sul (1.381.971) e Bahia (1.202.820).

O Brasil é a segunda nação em número de mortes na pandemia, atrás dos Estados Unidos, e a terceira em número de infeções, depois dos Estados Unidos e da Índia.

O Governo brasileiro divulgou hoje uma nova previsão sobre a chegada de vacinas ao país, frisando que até setembro deste ano o país receberá mais de 131,4 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil aplicou 149,4 milhões de vacinas até esta segunda-feira.

Deste total, 105.203.589 pessoas receberam pelo menos uma dose de imunizantes e outros 44.266.214 já tomaram as duas doses ou foram vacinados com medicamento de dose única.

A covid-19 provocou pelo menos 4.294.735 mortes em todo o mundo, entre mais de 202,8 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.