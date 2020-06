Covid-19. Brasil regista 623 mortos e 12.247 infetados nas últimas 24 horas

O Brasil registou ainda a recuperação de 211.080 pacientes infetados, sendo que 285.430 estão sob acompanhamento.

O estado de São Paulo, foco da covid-19 no país, concentra 111.296 casos de infeção e 7.667 mortes, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que tem agora 54.530 pessoas diagnosticadas e 5.462 óbitos, e pelo Ceará, que totaliza oficialmente 50.504 infetados e 3.188 vítimas mortais.





Segundo o Ministério da Saúde, está ainda a ser investigada a eventual relação de 4.412 mortes com a doença de covid-19.





O Brasil é o quarto país no mundo com o maior número de vítimas mortais devido à pandemia e o segundo em relação ao número total de infetados.







Forma singular de encarar a pandemia







Em plena pandemia no país, diversas cidades dos estados brasileiros de São Paulo, Ceará, Amazonas e Pará, quatro dos mais afetados pela crise do novo coronavírus, começaram na segunda-feira uma reabertura gradual da economia.No mesmo dia, também o prefeito da cidade brasileira do Rio de Janeiro, Marcello Crivella, anunciou um plano de reabertura gradual das atividades económicas não essenciais.Entre as medidas anunciadas estão a autorização para caminhadas na calçada junto à orla marítima e atividades no mar, como surf, abertura de templos religiosos e o funcionamento de algumas lojas.O retorno imediato à normalidade é uma das principais exigências do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, um dos líderes mais céticos sobre o perigo da covid-19, à qual chamou de "gripezinha" em entrevistas e manifestações públicas.