Covid-19. Brasil regista 686 mortos num dia

Por outro lado, são registadas 5.969.706 pessoas já recuperadas do coronavírus, enquanto 729.298 continuam sob vigilância médica.Dez meses depois da entrada da pandemia no país, o número de casos e mortos voltou a acelerar em todas as regiões, confirmando as piores projeções das autoridades.





Plano de vacinação divulgado







Pressionado por diversos setores, o governo brasileiro entregou ao Tribunal Supremo o seu plano nacional de imunização contra a covid-19, mas não dispõe de uma data para o iniciar porque a futura vacina ainda terá de ser aprovada pelas autoridades sanitárias.O plano apresentado cita 13 potenciais vacinas na fase final de ensaios clínicos, entre elas as fórmulas desenvolvidas pelo laboratório chinês Sinovac, a britânica Astrazeneca e a norte-americana Pfizer.