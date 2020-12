Covid-19. Brasil regista 964 mortes e mais de 42 mil infeções em 24 horas

O país registou 182.799 vítimas mortais e 6.970.034 infeções por covid-19 desde fevereiro, quando o primeiro caso da doença foi confirmado no país.

O Governo brasileiro também destacou que 6.067.862 pessoas infetadas já recuperaram da doença, enquanto que 719.373 pacientes contaminados estão sob acompanhamento médico.

Os Estados de São Paulo (44.282), Rio de Janeiro (23.887), Minas Gerais (10.719) e Ceará (9.802) têm o maior número de óbitos provocados pela pandemia no Brasil.

Considerando o número de casos, São Paulo (1.341.428), Minas Gerais (473.225), Bahia (451.240) e Rio de Janeiro (391.350) são, respetivamente, os que somam mais infeções até agora.

Nesta terça-feira, o Governo brasileiro enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um documento em que prevê iniciar a vacinação contra a covid-19 até cinco dias após o registo ou autorização de um medicamento deste tipo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A informação responde a um pedido do juiz Ricardo Lewandowski, um dos 11 membros do STF, que solicitou dados complementares sobre o plano de imunização enviado pelo Governo ao tribunal na sexta-feira. Lewandowski é relator de duas ações sobre o tema no STF.

Em nota enviada aos jornalistas, a Presidência brasileira informou que apresentará à imprensa e população o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a covid-19, na quarta-feira (16), no Palácio do Planalto.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.621.397 mortos resultantes de mais de 72,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.