Covid-19. Brasil regista mais 819 mortes e 41.906 novos casos

De acordo com o último boletim epidemiológico,, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.Segundo as autoridades de Saúde, 573 das 819 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas apenas foram englobadas no último relatório, após confirmação da causa de óbito.No Brasil, 4.352.871 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 já recuperaram da doença, enquanto que 468.776 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico.A taxa de letalidade da doença no país está fixada em três por cento.





São Paulo, o Estado mais fustigado







São Paulo (1.010.839), Bahia (318.147), Minas Gerais (310.124) e Rio de Janeiro (275.415) são os Estados que concentram o maior número de casos de infeção.Já as unidades federativas com mais mortes são São Paulo (36.490), que é o foco da pandemia no país, seguido pelo Rio de Janeiro (18.883), Ceará (9.084) e Pernambuco (8.356).Contudo, o índice registado no país sul-americano é agora de 0,99, o que representa um ligeiro aumento em comparação com os 0,95 da semana passada.Isso significa que cada 100 infetados transmitem o vírus para outros 99 que, por sua vez, o transmitem para mais 98, reduzindo progressivamente o alcance da doença.