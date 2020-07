Covid-19. Brasil regista novo recorde com 67.860 casos em 24 horas

O maior país da América do Sul e o segundo mais afetado pela pandemia de covid-19 no mundo totaliza agora 2.227.514 casos da doença.No último dia, foram também registadas 1.284 mortes, que elevam para 82.771 o total de óbitos provocados pelo novo coronavírus no Brasil.Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, 1.532.138 pessoas são consideradas recuperadas da doença, enquanto 612.605 infetadas permanecem em acompanhamento.





Bolsonaro e as vacinas







O governo brasileiro informou que o presidente do país, Jair Bolsonaro, realizou três testes, o último na passada terça-feira, e permanece infetado pelo novo coroanvírus.", diz um comunicado emitido pelo Palácio do Planalto.Durante uma conferência de imprensa realizada no início da noite, no estado do Rio Grande do Sul, o ministro da Saúde brasileiro, o general Eduardo Pazuello, afirmou que o país começará a fabricar uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, entre dezembro deste ano e janeiro de 2021, caso o medicamento se mostre eficiente.A vacina da Universidade de Oxford está em testes no Brasil desde junho, onde deverá ser aplicada em 5 mil voluntários, numa parceria estabelecida com a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz.Outra vacina contra a covid-19 em testes no país, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, chamada CoronaVac, também está nos planos do governo brasileiro.De acordo com o ministro brasileiro, a Coronavac, testada no país numa parceria que envolve o Instituto Butantan, ligado ao governo regional de São Paulo, será usada para complementar a imunização da população brasileira.Pazuello também afirmou que o Brasil deve iniciar negociações com a Pfizer sobre uma possível compra da vacina desenvolvida pela farmacêutica norte-americana em parceria com a empresa alemã de biotecnologia BioNTech contra o novo coronavírus, que também será testada no país.