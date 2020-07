Covid-19. Brasil ultrapassa 1,5 milhões de casos de infeção

A taxa de letalidade da doença no país mantém-se nos 4,1%, momento em que se encontra ainda sob investigação uma eventual relação de 3.968 vítimas mortais com a covid-19.De acordo com o executivo, 488 das 1.290 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje.Além de ocupar a segunda posição na lista de países com mais mortos e infetados pela pandemia, o Brasil é também a segunda nação com maior número de doentes recuperados da covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos da América.Geograficamente,O Brasil, com uma população estimada de 210 milhões de pessoas, tem uma incidência de 30,1 mortes e 732,4 casos da doença por cada 100 mil habitantes.O diretor do programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou que existem alguns sinais de estabilização do contágio no Brasil.

"Os números estabilizaram-se nos últimos dias. (...) A esperança é de que não voltem a aumentar", disse Ryan, numa conferência de imprensa em Genebra, Suíça.