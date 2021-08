Covid-19. Brasil ultrapassa 560 mil mortes

O maior país da América Latina, com 210 milhões de habitantes, somou 1.099 vítimas mortais nas últimas 24 horas, totalizando 560.706 óbitos.



Em relação as infecções, foram registados 40.054 novos casos de coronavírus em 24 horas no Brasil, dado que eleva as estatísticas totais de contaminados para 20.066.587.



O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 140,135 óbitos e 4.094.211 casos confirmados da doença.



Em relação às mortes, no segundo lugar surge o Rio de Janeiro (59,659), seguido por Minas Gerais (50.938), Paraná (35.586) e Rio Grande do Sul (33.496).



Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (1.985.928), seguido pelo Paraná (1.391.877), Rio Grande do Sul (1.376.188) e Bahia (1.197.413).



O Brasil tem informado sucessivas quedas no número de casos e óbitos nas últimas semanas em razão da aceleração do processo de vacinação. No país cerca de 50% da população já foi vacinada com pelo menos uma dose de vacina. Ao todo, 21% dos brasileiros já contam com o esquema vacinal completo.