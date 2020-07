Covid-19. Brasil ultrapassa dois milhões de infetados e regista mais de 76 mil mortos

Segundo a tutela, o Brasil regista 2.012.151 de pessoas infetadas e 76.688 mortes provocadas pela covid-19.



Nas últimas 24 horas, o país sul-americano somou 45.403 novos casos da doença e 1.322 óbitos.



O governo brasileiro adiantou que há 639.135 pessoas infetadas em acompanhamento e outras 1.296.328 são consideradas recuperadas.



Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, ambos localizados na região sudeste do Brasil, lideram em número de óbitos e de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.



São Paulo, o estado mais rico e desenvolvido país, já registou ao todo 402.7048 casos e 19.038 mortes provocadas pela covid-19, seguido pelo Rio de Janeiro, com 134.573 infeções confirmadas e 11.849 óbitos.



O estado do Ceará, no nordeste do país, registou 144.000 casos e 7.127 óbitos associados ao novo coronavírus, superando o Rio de Janeiro em infeções confirmadas, mas não no número de mortes.