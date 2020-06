Covid-19. Brasil ultrapassa Itália e torna-se no terceiro país com mais mortes

No total, o país sul-americano, que tem uma população estimada em 210 milhões de habitantes, contabiliza 34.021 vítimas mortais e 614.941 casos confirmados.





Do total de infetados, 30.925 foram registados nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde,

A Itália, que foi um dos epicentros da pandemia na Europa, tem agora 33.689 vítimas mortais.O país sul-americano investiga ainda a eventual relação de 4.159 mortes com a doença de covid-19, num momento em que 254.963 pacientes infetados já recuperaram e 325.957 continuam sob acompanhamento.Tendo em conta os dados de quinta-feira,O aumento no número de mortes e infetados ocorre num momento em que governadores e prefeitos têm anunciado a flexibilização das medidas de isolamento social, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas ou Distrito Federal.São Paulo, foco da covid-19 no país, concentra oficialmente 129.200 casos de infeção e 8.560 mortos, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que totaliza 60.932 pessoas diagnosticadas e 6.327 óbitos.Todas as 27 unidades federais do Brasil já ultrapassaram os mil casos da doença causada pelo novo coronavírus.





Mudança de estratégia







Nas últimas semanas, a tutela da Saúde do Brasil tem alterado a forma como divulga os dados referentes à pandemia. As conferências de imprensa, que anteriormente ocorriam diariamente, passaram a acontecer em dias intercalados, e várias horas antes do executivo divulgar os números referentes à evolução diária da covid-19.Também o horário em que os números passaram a ser divulgados alterou. Desde o início de maio, os dados passaram a ser divulgados depois das 19:00 (hora local, 23:00 em Lisboa). Contudo, nos últimas dois dias, a pasta da Saúde atualizou as informações diárias referentes à covid-19 pelas 2h00 de seta-feira em Lisboa.Na quinta-feira, o secretário substituto de vigilância em saúde do Ministério, Eduardo Macário, criticou a imprensa pela divulgação dos "recordes de mortes" e por enumerarem os países mais afetados.", disse Macário em conferência de imprensa.