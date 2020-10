Covid-19. Brasil ultrapassa155 mil mortes e aproxima-se dos 5,3 milhões de casos

O Governo brasileiro informou ainda que 4.756.489 cidadãos infetados já recuperaram da covid-19 no país sul-americano, enquanto que o número de pacientes sob acompanhamento médico ascende a 386.880.Os estados de São Paulo (38.371), Rio de Janeiro (19.945), Ceará (9.227) e Minas Gerais (8.554) têm o maior número de óbitos devido à pandemia no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo.Considerando o número de casos, São Paulo (1.073.261), Bahia (339.215), Minas Gerais (340.502) e Rio de Janeiro (293.940) são, respetivamente, os que somam mais infeções até ao momento.





Polémica sobre a vacina







Naquele que foi um dia marcado pela alegada desistência do governo brasileiro em adquirir 46 milhões da vacina Coronavac, desenvolvida entre a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde do Brasil declarou que "nenhuma convicção pessoal pode sobrepor-se à ciência".", indicou o órgão em comunicado.Menos de 24 horas após o Ministério da Saúde anunciar a intenção de adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, o presidente do Brasil contrariou o seu ministro, Eduardo Pazuello, e anunciou que não comprará o imunizante desenvolvido pela chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, órgão ligado ao estado de São Paulo, governado por Jorão Doria, com quem Bolsonaro se tem desentendido publicamente.", escreveu o presidente brasileiro, na sua conta na rede social Facebook."Houve uma distorção por parte do João Doria. Ele tem um protocolo de intenções, já mandei cancelar, se ele (ministro da Saúde) assinou. O presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. Até porque estaria a comprar uma vacina que ninguém está interessado, a não ser nós", disse Bolsonaro mais tarde aos jornalistas, tendo sido acusado por governadores de politizar o imunizante.Já João Doria pediu "grandeza" a Bolsonaro, classificando como "inaceitável" o tratamento "desse tema com ideologia".", acrescentou o governador.