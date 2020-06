Covid-19. Cai o estado de emergência na Finlândia

“Segundo a avaliação epidemiológica e jurídica dos especialistas, podemos concluir que já não existem condições suficientes para exercer os poderes extraordinários previstos na Lei de Emergência”, anunciou em conferência de imprensa a primeira-ministra finlandesa. , anunciou em conferência de imprensa a primeira-ministra finlandesa. A Finlândia registou já 7108 casos de infeção pelo novo coronavírus e 326 mortes. Atualmente, naquele país nórdico, estão internadas 22 pessoas, das quais três em unidades de cuidados intensivos.





A suspensão do estado de emergência, sublinhou todavia Sanna Marin, não deve ser lida com a convicção de que a pandemia do SARS-CoV-2 tenha deixado de constituir uma ameaça.



“Trabalhamos muito para evitar que a situação se agrave e para impedir a disseminação do vírus, protegendo grupos de risco e garantindo capacidade hospitalar. Na minha opinião, o Executivo agiu com sucesso razoável, mas a pandemia não foi totalmente superada”, advertiu a governante.



Foi a 18 de março que o Governo da Finlândia decretou o estado de emergência, implementando depois medidas, com a ratificação parlamentar, como o fecho de fronteiras, o encerramento de estruturas do domínio da educação, bares e restaurantes e o isolamento da região de Helsínquia.



Já na próxima quarta-feira o Executivo de Sanna Marin avaliará a manutenção ou revogação de restrições ainda em vigor, nomeadamente a recomendação de não visitar lares de idosos ou a limitação de reuniões públicas a um máximo de 500 pessoas.



O Governo da Finlândia planeia, por enquanto, manter encerradas ao turismo as fronteiras com os países do espaço Schengen até, pelo menos, ao final de junho e com os demais Estados até 14 de julho.



