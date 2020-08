Covid-19. Canadá disponibiliza 23,6 mil milhões de euros em assistência social

As medidas vão ser implementadas ao longo de um ano.O governo indicou que também pretende flexibilizar as condições de acesso ao seguro de desemprego, permitindo que mais 400 mil pessoas tenham esse apoio adicional.Foram também divulgados três novos benefícios para trabalhadores independentes, trabalhadores doentes que têm de trabalhar isoladamente e cuidadores familiares que não podem trabalhar porque estão a cuidar de um membro da família por razões relacionadas com o novo coronavírus.", disse numa conferência de imprensa a nova ministra das Finanças, Chrystia Freeland, nomeada na terça-feira.A taxa de desemprego continuou a descer em julho para 10,9%, depois de ter atingido um máximo histórico de 13,7% em maio. Em fevereiro estava nos 5,6%.O governo liderado por Justin Trudeau, em minoria desde as eleições legislativas do outono de 2019, deverá introduzir um projeto de lei para implementar as novas medidas, sujeito à aprovação parlamentar.Na sequência da remodelação que se seguiu à demissão do antigo ministro das Finanças, Bill Morneau, na segunda-feira, o primeiro-ministro anunciou que iria submeter o seu próximo "Discurso do Trono", um programa de política geral, a um voto de confiança na Câmara dos Comuns, em 23 de setembro.

A rejeição deste programa pelos deputados provocaria eleições antecipadas e suspenderia o plano de ajuda agora anunciado.