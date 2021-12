Covid-19. Celebração de Ano Novo em Times Square mantém-se mas com menos participantes

Os locais específicos para espetadores, que normalmente acolhem cerca de 58 mil pessoas, estarão limitados a 15 mil participantes, de forma a permitir um maior distanciamento.



Todos os presentes terão de apresentar um certificado de vacinação e usar máscara, salientou o presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, citado pela agência AP.



Estas mudanças surgem numa altura em que a ‘Big Apple’ enfrenta uma nova vaga de infeções de Covid-19, devido à disseminação da nova variante Ómicron.



Nova Iorque registou na terça-feira 17.200 infeções, o maior número de casos em 24 horas.



A nova vaga levou ao cancelamento de espetáculos, eventos desportivos e peças da Broadway, mas Bill de Blasio manifestou a intenção em manter a famosa descida da bola de cristal em Times Square.



Há cerca de um mês o autarca tinha anunciado que as famosas celebrações de Ano Novo estavam de regresso para milhares de pessoas vacinadas contra a Covid-19, depois de no ano passado ter estado limitada a pequenos grupos de trabalhadores essenciais durante a pandemia.



Bill de Blasio referiu na quinta-feira que as autoridades estão a monitorizar a situação e que outras medidas podem ser aplicadas se necessário.



Entre as medidas já adotadas, os espetadores não poderão entrar nos espaços onde decorrerão os espetáculos antes das 15h00, muito mais tarde do que habitualmente.



A chegada da vacina contra a Covid-19 fez retomar as celebrações públicas à cidade de Nova Iorque em 2021, como o fogo-de-artifício de 4 de julho [feriado mais importante nos Estados Unidos] ou alguns desfiles, incluindo o tradicional desfile anual do dia de Ação de Graças da Macy's, em 25 de novembro.