Covid-19. China aprova patente para vacina "que pode ser produzida num curto período de tempo"

O projeto está na terceira fase de testes, a última antes da sua implementação, e foi desenvolvido pelo Instituto Científico Militar e pela empresa biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics.A vacina começou a ser usada no final de junho no Exército chinês, depois de uma equipa liderada pelo pesquisador Chen Wei descobrir um anticorpo monoclonal neutralizante altamente eficiente. Após estes testes, países como a Arábia Saudita, Rússia e Chile ofereceram-se para realizar os últimos ensaios da vacina.de acordo com uma investigação publicada no final de julho na revista científica”, anunciou a biofarmacêutica CanSino em comunicado, acrescentando que estão preparados para a produção em massa, sem especificar datas. O jornal cantonês Southern Metropolis noticiou que a vacina mostrou que pode induzir o corpo "a gerar uma forte resposta imunológica celular e humoral em pouco tempo". Para além disso, "

A vacina em causa utiliza um vírus enfraquecido da gripe comum (o adenovírus tipo 5, Ad5-nCoV) para introduzir nas células humanas informação genética do novo coronavírus, com instruções para produzir apenas algumas das suas proteínas virais e gerar uma resposta imunológica sem risco de contrair a doença.

A investigação publicada naconcluiu que, após os primeiros testes realizados em maio, 508 pessoas foram testadas e obtiveram resultados positivos. No entanto, a terceira fase – aquela onde a segurança e eficácia devem ser comprovadas e participam milhares de voluntários – permanece ainda em aberto.Uma outra vacina desenvolvida na China também estará a desenvolver resultados promissores e seguros, de acordo com dados de ensaios clínicos publicados no. Este projeto do Wuhan Institute of Biological Products está entre as fases 1 e 2.

Corrida às vacinas

Normalmente, o período para uma vacina estar disponível para uso em massa é de pelo menos 12 a 18 meses, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), embora a China, assim como os outros países na corrida contra uma vacina, tenha acelerado os processos devido à emergência de saúde global, e tem permitido que alguns estudos em várias fases sejam realizados ao mesmo tempo.O primeiro teste em humanos das vacinas experimentais, conhecido por fase 1, incluiu apenas algumas dezenas de voluntários e serve para descartar os efeitos mais graves. Na fase 2 participam já centenas de pessoas que permitem aos cientistas monitorizar os efeitos secundários, analisar as defesas geradas (glóbulos brancos e anticorpos) e calcular a dose adequada. Por fim, é na fase 3 que se comprova a eficácia e segurança da vacina, com a participação de milhares de voluntários.No entanto, no panorama atual de pandemia, a busca por uma vacina está a ser acelerada e a frenética corrida mundial levanta preocupações relativamente à segurança de uma eventual vacina.

A OMS registou 167 vacinas experimentais contra a Covid-19, das quais 29 estão na fase de avaliação clínica e seis nas últimas etapas de experimentação, isto é, na fase 3.

No entanto, o rápido avanço de Moscovo está a ser questionado, com especialistas a alertarem para os perigos de uma vacina que não concluiu a fase 3 de testes.

A OMS recebeu com desconfiança o anúncio da Rússia e diz estar a avaliar com cautela esta nova vacina. A organização exige conhecer mais resultados clínicos antes de decidir sobre uma eventual aprovação.