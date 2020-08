Covid-19. China com 22 novos casos nas últimas 24 horas

Os casos foram diagnosticados em viajantes na cidade de Xangai (11), Tianjin (seis) e nas províncias de Shandong (três), Jiangsu (um) e Sichuan (um).



As autoridades de saúde adiantaram que, nas últimas 24 horas, 47 pacientes receberam alta, pelo que o número total de infetados ativos na China continental é de 491, incluindo 20 em estado grave.A comissão de saúde chinesa não anunciou novos óbitos causados pela covid-19, com o número de mortos a manter-se nos 4.634, entre os 84.917 infetados desde o início da pandemia.Em relação aos assintomáticos, as autoridades chinesas registaram 23 novos casos, com um total de 353 infetados sem sintomas sob observação.