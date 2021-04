Covid-19. China com mais 21 casos, dez por contágio local

Elevam-se assim para 33 os contágios locais naquela província, num surto que levou as autoridades chinesas a decretarem o confinamento da cidade de Ruili e a começar na sexta-feira um programa de vacinação da população, de 300.000 pessoas, que esperam concluir em cinco dias.



Os restantes 11 casos foram diagnosticados em viajantes oriundos do estrangeiro na cidade de Pequim, na zona metropolitana de Xangai e nas províncias de Fujian, Guangdong e Tianjin.



Este é o segundo dia consecutivo em que o país ultrapassa as 20 infeções, com menos casos que na véspera (26).



As autoridades de saúde também informaram sobre a existência de 18 novas infeções assintomáticas, uma das quais na província de Yunnan, embora a China não as inclua como casos confirmados até que manifestem sintomas.



A Comissão Nacional de Saúde da China detalhou ainda que nove pacientes receberam alta.



O número total de infetados ativos na China continental fixou-se assim em 215, entre os quais dois em estado grave.



Desde o início da pandemia, segundo as autoridades chinesas, 90.273 pessoas foram infetadas, tendo morrido 4.636 doentes.