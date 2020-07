Covid-19. China com oito novos casos dois deles em Pequim

Os seis casos fora de Pequim foram de pessoas vindas do exterior.





A Comissão Nacional de Saúde deu conta até agora de 334 pessoas infetadas com o novo coronavírus associado ao surto com origem no maior mercado da capital, detetado há cerca de três semanas. Nenhuma morte foi reportada, contudo.

O porta-voz do governo de Pequim, Xu Hejian, disse em conferência de imprensa no sábado que a situação "continua a melhorar e é completamente controlável".A China registou 83.553 casos confirmados e 4.634 mortes desde o início da pandemia.