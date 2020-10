Covid-19. China deseja uma "recuperação rápida" a Trump

"É triste saber que o presidente e a primeira dama dos Estados Unidos tiveram um teste positivo. Espero que ambos recuperem rapidamente e fiquem bem", escreveu a porta-voz principal do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying, no Twitter.



As relações da China com os Estados Unidos estão num dos seus piores momentos em décadas depois de Washington ter acusado repetidamente Pequim de ser responsável pela pandemia do coronavírus.



Isto é agravado pela guerra comercial e tecnológica, pelas recentes visitas a Taiwan de altos funcionários dos EUA, e pelas sanções dos EUA contra os líderes chineses por causa da situação em Hong Kong.



O embaixador da China nos Estados Unidos, Cui Tiankai, também expressou no Twitter o seu desejo de uma rápida recuperação para os Trumps após a sua SARS-CoV-2 positiva.



"Os meus melhores votos ao presidente Trump e à sua mulher por uma recuperação rápida e completa", escreveu Cui numa mensagem.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi transportado na tarde de sexta-feira para o Hospital Militar Walter Reed, nos subúrbios de Washington, por precaução, após ter testado positivo para a covid-19.