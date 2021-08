Covid-19. China deteta 125 novos casos

Os restantes casos locais distribuíram-se pelas províncias de Hunan (12) e Hubei (três), ambas no centro do país, indicou a Comissão de Saúde da China.Os 31 positivos restantes foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior nos municípios de Xangai (leste) e Pequim (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Sichuan (centro), Mongólia Interior (norte), Zhejiang (leste) e Shaanxi (centro).As autoridades de saúde também diagnosticaram 39 novas infeções assintomáticas (oito por contágio local e as restantes "importadas"), embora Pequim não as conte como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.A Comissão de Saúde da China indicou que, até à última meia-noite local, 29 pacientes tiveram alta, com o número total de infetados ativos na China continental a subir para 1.603, incluindo 49 em estado grave.A mesma fonte adiantou que o país somou 93.826 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia.





Mais de 30 funcionários punidos por má gestão do novo surto







Mais de três dezenas de funcionários foram demitidos ou punidos por não terem respondido adequadamente ao último surto de covid-19 no país.



Segundo o jornal oficial Global Times, entre os funcionários governamentais punidos estão um vice-presidente da câmara, chefes de distrito e de comissões de saúde locais e funcionários da administração dos hospitais, aeroportos e departamentos de turismo.



O último surto começou há três semanas no aeroporto da cidade de Nanjing, no leste do país. A variante delta, altamente contagiosa, infetou os trabalhadores do aeroporto e, desde então, alastrou-se a diferentes províncias do país.



O surto gerou novas restrições nas viagens internas, o confinamento de bairros e o isolamento de toda a cidade de Zhangjiajie, com uma população de 1,5 milhão de pessoas.