Covid-19. China deteta 28 novos casos nas últimas 24 horas, 21 em Pequim

Pequim aumentou o nível de emergência, visando conter a disseminação do surto, que somou 158 casos nos últimos seis dias. Ao decretar o segundo nível de emergência, os comités de bairro voltaram a verificar a identidade e o estado de saúde dos residentes e a medir a temperatura à entrada.

implementou medidas extraordinárias para conter o surto detetado no principal mercado abastecedor da capital chinesa eDesde sábado, 356 mil testes de ácido nucleico foram realizados na capital chinesa, de acordo com as autoridades municipais.Bibliotecas, museus e parques permanecem abertos, mas por tempo limitado e com capacidade não superior a 30% do limite.As ligações aéreas a outras províncias foram suspensas e pessoas que residem em áreas de risco "médio-alto" ou funcionários e restante pessoal ligado ao mercado abastecedor estão proibidos de deixar Pequim.A Comissão de Saúde da China não relatou novas mortes em todo o país.O número de casos ativos fixou-se em 265, entre os quais nove em estado grave.