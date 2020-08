Covid-19. China deteta 45 novos casos nas últimas 24 horas

Este número interrompe três dias consecutivos com mais de 100 novos casos diários, reduzindo o crescimento em quase dois terços, face ao verificado na véspera.Entre os 45 casos confirmados, 39 são de contágio local. Xinjiang diagnosticou 31 casos e a província de Liaoning, no nordeste do país, registou oito.Os outros seis foram detetados entre viajantes oriundos do exterior.

A mesma fonte detalhou que 15 pacientes receberam alta. O número total de casos ativos na China continental fixou-se em 714, entre os quais 39 estão em estado grave.