Covid-19. China deteta 62 novos casos locais

Jiangsu registou 40 infeções, parte de um surto inicialmente detetado na capital da província, Nanjing, e que se alastrou depois a outras regiões da China.



Os restantes casos locais distribuíram-se pelo município de Pequim (três) e as províncias de Hunan (nove), Hubei (um), Shandong (três), Yunnan (três) e Henan (três), indicou a Comissão de Saúde da China.



Esta semana, várias cidades lançaram campanhas de testes em massa e decretaram confinamentos parciais em várias cidades com o objetivo de conter os surtos, que já causaram quase 500 infetados.



Os 23 positivos restantes foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior no município de Xangai (leste) e nas províncias de Yunnan (sul), Fujian (sudeste), Shandong (leste) e Guangdong (sul).



As autoridades de saúde também diagnosticaram 54 novas infeções assintomáticas (32 por contágio local e as restantes "importadas"), embora Pequim não as conte como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.



A Comissão de Saúde da China indicou que, até à última meia-noite local, 40 pacientes tiveram alta, com o número total de infetados ativos na China continental a subir para 1.285, incluindo 26 em estado grave.



A mesma fonte adiantou que o país somou 93.374 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia.