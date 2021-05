Covid-19. China deteta cinco casos por contágio local

Anhui relatou na sexta-feira dois casos, depois de três semanas sem infeções por contágio local na China.Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, as investigações preliminares revelaram que um dos pacientes teve contacto com um viajante vindo do estrangeiro, na cidade de Dalian, no nordeste da China, e, mais tarde, com outro infetado.Os outros vinte casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Zhejiang (leste), Guangdong (sudeste), Hunan (centro) e Sichuan (centro).A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 291, entre os quais um em estado grave.

Desde o início da pandemia da covid-19, o país registou 90.872 casos da doença e 4.636 mortos.